Dikey Geçiş Sınavı 81 ilde yapılacak

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan tanıyor.

DGS önceki yıllarda sınav merkezi kısıtlamaları nedeniyle sadece 17 ilde yapılıyordu. Bu yıl kısıtlamaların kaldırılmasıyla 21 Temmuz'daki sınav 81 ilde gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

Daha önce ALES'i 2018'den itibaren 81 ilde uygulama kararı aldıklarını ve ilk sınavı da yaptıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017'de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS'ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS'de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz 2018 tarihindeki DGS sınavını 81 ilde yapacağız."

Kaynak: AA