DGS'de kontenjanların yüzde 96'sına yerleştirme yapıldı

ÖSYM'nin DGS raporuna göre, sınava meslek yüksekokulları (MYO) ve açıköğretim fakültesi (AÖF) önlisans mezunları, bir lisans programına yerleşebilmek için giriyor.

2017'de DGS'ye 325 bin 438 aday başvurdu. Sınavı geçerli sayılan adayların yüzde 75'i MYO, yüzde 25’i ise AÖF önlisans programlarından mezun oldu.

DGS kontenjanlarının özellikle 2016 yılından sonra önemli oranda arttığı, 2017 yılında 120 binler seviyesine ulaştığı görüldü. 2017'de DGS kontenjanlarının yüzde 73'ünü AÖF kontenjanları, yüzde 27'sini ise AÖF dışındaki lisans programı kontenjanları oluşturdu ve kontenjanların yüzde 96'sına yerleştirme yapıldı.

Bir lisans programına yerleşen adayların yüzde 17'si AÖF önlisans programlarından, yüzde 83'ü ise MYO programlarından mezun oldu.

Sınav için iki öneri

2017 DGS sınavının ayrıntılı analizlerine yer verilen raporda sınavla ilgili iki öneri sunuldu.

Sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilen sınavda, testlerde işaretleme yapmayan aday sayısının yüksek oranda olması nedeniyle sınav süresinde iyileştirme yapılması, DGS'de adaylara 120 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilmesi önerildi.

Raporda, adayların sayısal ve sözel testlerde negatif ve sıfır ham puanlarda yoğunlaştıkları göz önüne alınarak DGS ile lisans programlarına yerleşmek üzere puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten en az 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesi tavsiye edildi.

YDS ve TUS analizleri de yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılından itibaren sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldıklarını hatırlattı.

İkinci değerlendirme raporunda 2017 DGS sınavını ele aldıklarını belirten Özer, "Nisan ayı içerisinde hem 2017 YDS sınavlarının hem de TUS sınavının analizlerini tamamlayıp yayımlamayı planlıyoruz. Böylece her ay bir önceki yıla ait bir veya birkaç sınavın değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaşacağız" bilgisini verdi.

Rapor, Hande Tanberkan Suna, Dr. Sadri Şensoy, Dr. Eren Suna, Emine Eroğlu ve Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu tarafından hazırlandı.

Rapor, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nun görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda son halini aldı.

ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız yer aldı.

Kaynak: AA