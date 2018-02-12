Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kursa koştular

Yaşları 39 ile 75 arasında değişen 19 kursiyer, Halk Eğitim Merkezinin açtığı okuma yazma kursuna kayıt yaptırdı.

Kurs öğretmeni Merve Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin başlattığı seferberlik kapsamında Sorgun Halk Eğitim Merkezinde 19 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

Taş, kurs sonunda katılımcılara, birinci kademe okuma yazma belgesi verileceğini de kaydetti.

Kursa katılan 75 yaşındaki Saniye Yücel, bir harf bile bilmediği için telefonu dahi kullanamadığını söyledi.

Yücel, eşi ve çocuklarının teşvikiyle kursa katıldığını belirterek, "Hastaneye gidemiyorsun, bir yere gitmek için bineceğin otobüsü bilemiyorsun. Okuma yazmayı inşallah öğreneceğim, mahcup olmayacağım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

39 yaşındaki Hatice Sipahi de okuma yazma bilmediğini ifade ederek, "İnşallah öğreneceğim. Eşim 20 sene önce askere gittiğinde ona mektup yollayamadım. Onun gönderdiği mektubu da okuyamamıştım. Bir ay sonra oğlum askere gidecek, ona mektup yollayacağım." diye konuştu.

Kursa katılmasına eşinin teşvik ettiğini belirten Sipahi, "Eşim, Cumhurbaşkanımızın seferberlik başlatmasıyla beni kursa gönderdi. Eşim, 'Cumhurbaşkanımızın sözü her zaman başımızın üstünde, o ne derse olur' dedi ve ben de kursa katıldım." ifadelerini kullandı.

Kamar Gündüz ise "Oğlum asker, kızım üniversitede okuyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Onun için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Babamız, kız çocuğu olduğumuz için bizi okutmamıştı." dedi.

Zahide Şahbaz da "Hastaneye gidiyoruz, doktorun ismini okuyamıyoruz. Evimize bir kağıt geliyor, imzalayacak mıyız, bilmiyoruz. Bunun için okuma yazma kursuna katıldım. Buna vesile olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Mevsimlik işçi 45 yaşındaki Nuri Yılmaz ise ehliyet almak için kursa katıldığını söyledi.

Kaynak: AA