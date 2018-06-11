Cerablus'ta meslek yüksekokulu kuruluyor

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra Türkiye'nin destekleriyle adeta Suriye'nin cazibe merkezi haline gelen Cerablus'ta yeni bir dönem başlıyor.

Bölgedeki üniversite çocuklarının üniversite hayalini hayata geçirmek isteyen GAÜN yönetimi, Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan (YÖK) aldığı onayla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine hizmet verecek bir meslek yüksekokulu kuruyor.

Üniversite çağındaki Suriyeli gençler için fırsat

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye’nin 2011'den bu yana milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Bu ev sahipliğine destek veren öncü kentlerden birinin Gaziantep olduğunu anlatan Gür, üniversite çağındaki Suriyelilerden Gaziantep'te yaşayanların sayısının 2 bin 200 civarında olduğunu vurguladı.

Bu nedenle Türkiye'deki en çok Suriyeli öğrenciye sahip üniversitenin Gaziantep Üniversitesi olduğunu belirten Gür, "Biz istiyoruz ki öğrencilerimize kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında güvenli eğitim verebilelim. Bunu yapabilirsek önemli başarıları da elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"6 programda eğitim vereceğiz"

Gür, Türkiye'deki üniversite çağına gelmiş tüm gençleri üniversitelere yerleştirme imkanının mevcut imkanlarla pek mümkün olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki Suriyeli gençler kendi topraklarında üniversite eğitimi alabilsin ki, güvenli bölgelerin ne kadar sıkıntısız olduğunu tüm dünyaya gösterebilsinler. Biz bu yüzden YÖK Başkanlığımızla konuşarak Cerablus'ta meslek yüksekokulu açmayı teklif etmiştik. Başkanlığımızın onayıyla Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu açılması kararlaştırıldı. Biz orada 6 programda eğitim vereceğiz. Bunlar otomotiv, makina, ekonomi, muhasebe, ticaret ve tarım üzerine olacak. Bu bölümde öğrencilerimizi yetiştirdikten sonra oranın konjonktürel durumuna göre belki program sayılarımızı da artıracağız."

İlk etapta 200 öğrenci

İlk etapta 200 kadar öğrenci almayı planladıklarını aktaran Gür, eğitimdeki başarı oranını artırmak için yerel yönetimlerin desteğini de alacaklarını, talebe göre öğrenci ve program sayısını da artırabilecek yapıda hareket edeceklerini söyledi.

Cerablus'taki yaşanılabilirlik anlayışını da artırmak istediklerine işaret eden Gür, "Şu an bizde 40 doktoralı Suriyeli öğretim üyemiz var. Bunlar zaten şu anda bizde sözleşmeli olarak görev yapıyorlar. Bu hocalarımızdan 15 kadarını orada görevlendirerek eğitim onlar üzerinden vereceğiz. Koordinasyon Gaziantep Üniversitesinde olacak ama eğitimi ve müfredatı Suriyeli akademisyenlerimiz uygulayacak" dedi.

Prof. Dr. Gür, Cerablus'taki bir binanın da üniversite binası olarak değerlendirileceğini ve Eylül ayında eğitim hayatına başlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA