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BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerine yapılacak öğretmen alımlarına ilişkin hükümlerin yer aldığı atama kılavuzu yayımlandı.

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BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin, yayımlanan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekiyor.

BİLSEM'lere öğretmen olarak atanabilmek için başvurucakların, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylıklarının kalkmış olması, öğretmen olarak görev yapmakta oldukları illerin bilim ve sanat merkezlerinde alanlarında kontenjan bulunması gerekiyor.

Başvuru ve onay süreci 5-16 Şubat'ta "http://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

BİLSEM'lere ilişkin kontenjanlar ise "http://orgm.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

Kılavuza, MEB'in internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atam, bilsem
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