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Bilim ve Sanat Merkezlerinin yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM), 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Bilim ve Sanat Merkezlerinin yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, BİLSEM'de, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

Buna göre, genel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için tüm sınıf düzeylerinde taban puan 130, resim yetenek alanında tüm sınıf düzeylerinde taban puan 90, müzik yetenek alanında ise tüm sınıf düzeylerinde taban puan 75 olarak belirlendi.

BİLSEM'de eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin 3-7 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Öğrenciler, sonuçları Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, bilsem
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