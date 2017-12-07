Bazı illerde eğitime kar engeli

Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dünden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi.

Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bingöl Karlıova ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullar yarın tatil edildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yolların kapanması nedeniyle köylerden ilçe merkezine gerçekleştirilen taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, Karlıova Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Nevşehir'de taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların, 7 Aralık Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Bitlis merkezde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı merkez ile Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde, köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullar ile liseler bugün için tatil edildi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Hamur, Taşlıçay ve Diyadin'de köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullarla liselerde bir gün eğitim öğretime ara verildiğini söyledi.

Vali Elban, il merkezi, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçe merkezleri ile Patnos, Tutak, Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinin tamamında diğer tüm okullarda eğitime öğretime devam edileceğini sözlerine ekledi.