Bakan Yılmaz'dan öğretmen ve öğrencilere bilgisayar müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine dair soruları yanıtladı ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"Bu aziz millet hep en doğru şekilde karar verdi"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum." dedi.

Bakan Yılmaz, AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edileceğine inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz."

"Türkiye eğitime Almanya'dan fazla kaynak aktarıyor"

AK Parti hükümetinin döneminde, 16 yıllık dönemde en büyük reformların eğitimde yapıldığını belirten Yılmaz, "58 bin derslik ihtiyacımız var. 47 bin dersliği şu anda planlıyoruz, yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2002'den önce eğitime ayrılan kaynak bakımından Türkiye'nin AB ülkeleri arasında sonuncu sırada olduğunu belirtirken, şimdi ise eğitime Almanya'dan daha fazla kaynak aktardıklarını söyledi.

"İkili eğitime son verilecek"

Bakan Yılmaz, 2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime son verileceğini bildirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Muhalefet partileri, kaliteli eğitimden bahsediyorlarsa bu AK Parti'nin eğitimdeki başarısıdır."

Öğretmen ve öğrencilere bilgisayar müjdesi

Fatih Projesi kapsamında sınıflarımızı 430 binin üzerinde akıllı tahta ile donatıldığının altını çizen Yılmaz, "Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz.

"Müfredat dışı hiçbir soru sorulmadı"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadığını belirterek, sınav sorularının PISA sınavındaki sorularla eş değer olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şunları aktardı:

"Özellikle zor olsun, kolay olsun diye sormadık. Ancak soruların aşama aşama bir zorluk derecesi olacak ki 1 milyon öğrenciyi 120 bine indiresin."

Bakan Yılmaz, öğrencinin istemediği okula yerleştirilmeyeceğini bildirdi.

Türkiye'nin bugün eğitim alanında da diğer alanlarda da kat kat daha iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yeni yetişen neslimizle, evlatlarımızla çok daya iyi noktalara ulaşacağız." dedi.

100 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA