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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne 7 yeni bölüm

Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'ne 3 lisans, 4 ön lisans bölümü eklendi.

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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine 7 yeni bölüm

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 268 bin öğrenciye hizmet veren üniversitenin açıköğretim fakültesinin, portföyünü genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Fakültenin mevcut 4 lisans programına, kamu yönetimi, sağlık yönetimi ve reklamcılık bölümlerinin eklendiği kaydedilen açıklamada, fakültenin 24 olan ön lisans programlarına da radyo ve televizyon programcılığı, fotoğrafçılık ve kameramanlık, laborant ve veteriner sağlık ile yeni medya ve gazetecilik bölümlerinin ilave edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: önlisans, lisans, atatürk üniversitesi, açıköğretim fakültesi
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