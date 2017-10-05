Araştırma üniversitelerinin yol haritası belirlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda, araştırma üniversiteleri projesine ilişkin üniversitelerin yol haritaları belirlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 18 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK'ün başlattığı "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Türkiye'deki bazı devlet üniversitelerinin araştırma üniversitesi olarak belirlenmesini çok önemsediği, bu projenin yükseköğretimde altyapı ve insan kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı ve üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artıracağına yönelik sözleri anımsatıldı.

Araştırma üniversitelerini belirleme sürecinin adım adım yürütüldüğü anlatılan açıklamada, 10'u asıl, 5'i aday olmak üzere araştırma üniversitesi belirlenme sürecinin sonuçlandırılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı ifade edildi.

Daha sonra söz konusu proje kapsamında belirlenen araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla YÖK'te bir toplantı düzenlendiği bildirilen açıklamada, "YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu ilk toplantıda, projeye ilişkin üniversitelerin yol haritaları belirlenerek, bu üniversitelere sağlanacak katkılar etraflıca ele alınmıştır." bilgisi paylaşıldı. AA