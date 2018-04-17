Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları başvuruları başladı

Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YUDAB) programı ile doktora tez aşamasında olup devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinden tez konusu Türkiye'nin öncelikli alanları ile ilgili olanlara en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle tezleri ile ilgili yurt dışında araştırma yapma imkanı sunulacak.

YUDAB programından faydalanacak araştırma görevlilerinin yurt dışında bulunduğu süre içerisinde, bulundukları ülkelere göre aylık 2500-3500 Türk Lirası tutarında maddi destek verilecek.

Bu kapsamda araştırma görevlileri, Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren dünyanın en saygın üniversitelerinden birinde doktora konuları kapsamında araştırma yapma fırsatı elde edecek.

YUDAB başvuruları 31 Temmuz saat 17.00’a kadar devam edecek.

Başvuru yapmak isteyen araştırma görevlileri, https://yudab.yok.gov.tr adresinden gerekli bilgiye ulaşılabilir.

Kaynak: TRT Haber

