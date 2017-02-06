AÖF, ABD'de ilk dönemini başarıyla tamamladı

Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Amerika Programları'na kayıtlı öğrencilerin, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminin son sınavına dün Houston, Maryland ve New York'taki merkezlerde girdiğini belirtti.

Fakültenin, ABD'de üç farklı merkezde gerçekleştirdiği dönem sonu sınavıyla ilk dönemini başarıyla tamamladığını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk defa kıtalararası bir sınavı organize etmiş ve bir dönemi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Açıköğretim sistemi olarak Azerbaycan'dan Amerika'ya uzanan geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veriyoruz. Anadolu Üniversitesinin Batı Avrupa Programları ile 30 yıl önce başlayan uluslararasılaşma sürecinde gelinen nokta mutluluk verici. Yakında Suudi Arabistan'da açıköğretim sınav merkezi açmayı planlıyoruz."

"Kuzey Amerika bölgesinde ikamet eden, önceden Açıköğretim Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan ve Batı Avrupa programlarından birinde kaydı bulunan öğrenciler, durumlarını belirten dilekçeyle Kuzey Amerika Programları'na kayıtlarını nakledebilir." bilgisini veren Güney, öğrencilerin 20 Şubat-3 Mart arasında kayıt yenileyebileceğini duyurdu.

Türkiye'de 2008'den sonra açıköğretime bir kez kayıt yaptırmış olanların, sonraki dönemlerde yenilemeseler de kayıtları dondurulmuş şekilde sistemde bekletildiğini ifade eden Güney, bu durumda bulunan ve Amerika'da yaşayan öğrencilerin, sadece kayıt giderlerini yatırarak, kayıt yenileme yaptırıp bahar döneminde sınavlara katılabileceğini kaydetti.

İkinci üniversiteyle sınavsız bölüm tercih etmek isteyenlerin ve yeni başvuruda bulunacak lise mezunu adayların Ekim 2017'de başlayacak kayıt dönemini beklemek zorunda olduğunu belirten Güney, öğrencilerin Kuzey Amerika Programları ile ilgili tüm detayları "usa.anadolu.edu.tr" adresinden öğrenebileceğini bildirdi. AA