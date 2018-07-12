  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.676
  • BIST 89257.03
    ALTIN 194.601
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara Üniversitesi'nde e-Diploma dönemi

Ankara Üniversitesi'nde e-Diploma dönemi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitede diplomaların artık elektronik imzalı verileceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankara Üniversitesinde e-Diploma dönemi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi ile TÜRKSAT A.Ş. arasında bilgi teknolojileri standartlarının yükseltilmesi amacıyla e-Devlet uygulamaları, bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik belge yönetim sistemi, e-Arşiv konularındaki iş birliği protokolünün bir adım daha ileriye götürüldüğünü söyledi.

e-Diplomalar e-Devlet kapısından doğrulanabilecek

Rektör Prof. Dr. İbiş, Ankara Üniversitesi'nde e-Diploma uygulamasına geçildiği bilgisini vererek, "Ankara Üniversitesi'nde diplomalar artık elektronik imzalı verilecek. e-Diplomalar, e-Devlet kapısından da doğrulanabilecek. Ankara Üniversitesi, e-Devlet kapısında, e-Diploma doğrulama hizmeti açan ilk üniversite oldu" dedi. 

TÜRKSAT A.Ş. ile birlikte çalışılıyor

Rektör İbiş, önceki yıllarda verilen diplomaların sisteme entegrasyonu, e-Devlet kapısından sorgulanması ve doğrulanması için de TÜRKSAT A.Ş. ile çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: e-diploma, e-devlet, ankara üniversitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER