Ankara Üniversitesi'nde e-Diploma dönemi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi ile TÜRKSAT A.Ş. arasında bilgi teknolojileri standartlarının yükseltilmesi amacıyla e-Devlet uygulamaları, bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik belge yönetim sistemi, e-Arşiv konularındaki iş birliği protokolünün bir adım daha ileriye götürüldüğünü söyledi.

e-Diplomalar e-Devlet kapısından doğrulanabilecek

Rektör Prof. Dr. İbiş, Ankara Üniversitesi'nde e-Diploma uygulamasına geçildiği bilgisini vererek, "Ankara Üniversitesi'nde diplomalar artık elektronik imzalı verilecek. e-Diplomalar, e-Devlet kapısından da doğrulanabilecek. Ankara Üniversitesi, e-Devlet kapısında, e-Diploma doğrulama hizmeti açan ilk üniversite oldu" dedi.

TÜRKSAT A.Ş. ile birlikte çalışılıyor

Rektör İbiş, önceki yıllarda verilen diplomaların sisteme entegrasyonu, e-Devlet kapısından sorgulanması ve doğrulanması için de TÜRKSAT A.Ş. ile çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA