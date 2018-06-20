ALES'in geçerlilik süresinin uzatılmasına Danıştay engeli

27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarınn geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ALES'in geçerlilik süresinin uzatılmasının Danıştay kararıyla durdurulduğunu açıkladı.

Danıştay 8. Dairesi'nin 22 Şubat 2018 tarihinde aldığı kararla ilgili yönetmelik değişikliği durduruldu.

Saraç, karar sonrasında "Yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES’e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

3- Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES’e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 20 Haziran 2018

YÖK, kimsenin mağdur olmaması için sorunun çözümüyle ilgili bir çalışma yürütüyor.

4- Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız... — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 20 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber