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ALES'in geçerlilik süresinin uzatılmasına Danıştay engeli

Danıştay, ALES puanlarının geçerlilik süresinin 5 yıla çıkarılması kararını durdurdu.

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ALESin geçerlilik süresinin uzatılmasına Danıştay engeli

27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarınn geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ALES'in geçerlilik süresinin uzatılmasının Danıştay kararıyla durdurulduğunu açıkladı.

Danıştay 8. Dairesi'nin 22 Şubat 2018 tarihinde aldığı kararla ilgili yönetmelik değişikliği durduruldu. 

Saraç, karar sonrasında "Yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES’e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

 



YÖK, kimsenin mağdur olmaması için sorunun çözümüyle ilgili bir çalışma yürütüyor. 

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Danıştay, ales, YÖK, yekta saraç
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