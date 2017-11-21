Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişim sağlayabilecek.

Sınav soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

Kaynak: AA