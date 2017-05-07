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ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı

İlkbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.

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ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa'da düzenlenen ALES ilkbahar dönemi, saat 10.00'da başladı ve 180 dakika sürdü.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmadı.

Testin Sayısal-1 ve Sayısal-2 ile Sözel-1 ve Sözel-2 bölümlerinde adaylara 40'ar soru yöneltildi.

ALES puanları yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor.

Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl geçerli olacak. 

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