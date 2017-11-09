  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ALES'in sonbahar dönemi giriş belgeleri internetten erişime açıldı.

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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Kasım Pazar günü saat 10.15'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi için başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ÖSYM, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binasına giriş yapmaları gerektiği, bu saatten sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulundu.

Etiketler: ales giriş belgeleri, ösym
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