  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.174
  • BIST 102750.14
    ALTIN 148.106
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı

Başvurular 4 Ekim'e kadar yapılabilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından, 19 Kasım'da yapılacak 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES sonbahar dönemi) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ALES sonbahar dönemi sınavının 19 Kasım'da 81 il merkezinde yapılacağı, Lefkoşa'da ise sadece ilkbahar dönemi için sınav gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sınavın saat 10.00'da başlayacağı ve cevaplama süresinin 150 dakika olacağı bildirilen duyuruda, başvuruların bugünden itibaren 4 Ekim'e kadar alınacağı belirtildi.

Etiketler: ales başvurusu, ösym
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER