‘Akıllı Şemsiye’ projesiyle ikinci oldular

11. TÜBİTAK Bu Benim Eserim Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda Çanakkale Atatürk Ortaokulu ‘Akıllı şemşiye’ projesiyle fizik alanında ikinci oldu.

Durak, bank, açık alanlardaki oturma yerleri gibi alanlarda yağmur yağdığında otomatik olarak açılacak bir şemsiye tasarımının yapıldığı projenin en dikkat çeken noktası ise güneş enerjisi ile aküsünü doldurması. Projenin dikkat çeken bir diğer yanı ise; durakta insan olduğunu algıladığında ve yağmur yağdığında şemsiyenin otomatik olarak açılması.

Proje nasıl ortaya çıktı

Projeyi geliştiren Atatürk Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Yağmur Berkit, projenin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı: “Bir gün yağmurda üstü açık bir durakta sırılsıklam ıslandım. Eve mutsuz bir şekilde döndüm ve bunun bir problem olduğunu ve çözülmesi gerektiğini düşündüm. Konu üzerinde bir süre düşündükten sonra ‘Akıllı Şemsiye’ projesini modelledim. Tabi süreçte öğretmenlerimin de çok desteği oldu. "

Proje danışman öğretmeni ve Atatürk Ortaokulu Kurucu Müdürü Bora Kaşlı da yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizle gerek ülkemize gerekse de insanlığa faydalı olacak projeler üretme gayretindeyiz. Belli imkanlarımız var ama düşünce olarak bu imkanların çok çok üzerinde bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Berkit’inde projesi bunlardan birisi. İleri de yaygınlaştığında bir çok insanın hayatına dokunacak bir çalışma. Duraklarda, parklardaki açık oturma alanlarında ve birçok açık alan uygulamasında kullanılabilecek bir çalışma. Bu modelle sadece yağmur olması durumunda değil, güneşten koruma amaçlı da kullanılabilmekte.” dedi.

Türkiye’nin ilk uzay sınıfı projesini de yakın zamanda Çanakkale’de hayata geçireceklerini belirten Kaşlı, ayrıca animasyon çizgi film atölye çalışmalarının olduğunu da belirtti.