Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ilk kez 81 ilde yapılacak

Daha önceki yıllarda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuran adaylar, başvurdukları ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda başvurdukları ilde sınava giremiyorlardı. Bu adaylar komşu illerde sınava alınıyorlardı.

ÖSYM Başkanlığı, ALES için bu uygulamayı 2018 yılında kaldırdı. Böylece tüm adaylar kendi illerinde sınava girebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak sınav hizmetlerini kolay erişilebilir duruma getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Sınavları imkanlar ölçüsünde her ilde yapmak için planlamalar yaptıklarını vurgulayan Özer, şunları söyledi:

"ALES, yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimlerini kolaylaştırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ALES-İlkbahar sınavını 81 ilde yapacağız. Böylece binin altında başvuru olan illerimizde de ALES yapılacak ve adaylarımız başka illere gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler. Tüm adaylarımıza sınavda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA