Ağrı'da 'Kodlama Şenliği' yoğun ilgi gördü

Ağrı Valiliği'nin hayata geçirdiği proje kapsamında düzenlenen Kodlama Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılış kurdelesini Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve AK Parti Ağrı Milletvekili Adayı Abbas Aydın kesti.

Programda konuşan Vali Elban, 2017-2018 eğitim öğretim yılında klasik öğretim sistemindeki zeki öğrencileri, geleceğin eğitim programı ve teknolojisiyle buluşturmayı düşündüklerini söyledi.

Ekim sonu itibarıyla il genelinde kodlama eğitimi kararı aldıklarını belirten Elban, şunları anlattı:

"Birkaç bin kişiyle başladığımız bu eğitim zaman içerisinde 5, 10 ve 15 bine çıktı. Şimdi de 20 bin öğrencimizle ilimizin tamamında devam etmektedir. Sadece il ve ilçe merkezlerinde değil, internet altyapısı olan tüm köylerimizdeki okullar da dahil olmak üzere ilimizin geneline yaygınlaştırılmış proje oldu. Bu proje ile geleceğin teknolojisinde ülkemizin önünü açacak altın çocukların yetişmesini bekliyoruz. Projenin tüm insanlığa hizmet edeceğine inanıyoruz."

Hedef gelecek yıl 50 bin öğrenciye ulaşmak

Elban, projenin hayata geçmesinde emeği olan vali yardımcısı, kaymakamlar, milli eğitim müdürlüğü idarecileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

"Bu iş aslında bir gönül işi, sevda işi. Bu proje, çocuklarımızın heyecanı kadar eğitimde görev alan herkesin heyecanıyla ortaya çıkmış bir projedir" diyen Elban, şöyle konuştu:

"Biz başlangıçta hedefi küçük tutmuştuk ama beklediğimizin çok ötesinde bir yere gelince artık gelecek yıl için yeni bir hedef koyma mecburiyeti var. Bu yıl 20 bin, gelecek yılda bunun üzerine 30 bin koyarak 2018-2019 öğretim yılında ilimizde 50 bin yavrumuzun bu eğitimde yer almasını bekliyoruz. İnşallah seneye ulusal ve uluslararası tüm müsabakalarda şampiyonluklara Ağrılı çocuklarımız ambargo koyacak. Ağrı'nın yazılım, bilişim, dijital çalışmalar konusunda lider ve yeri farklı bir il olmasını temenni ediyorum."

Projenin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya özel bir şirketin sponsorluğunda ortaya çıkan proje olmadığına vurgu yapan Elban, projenin tamamının Ağrı'nın yerel imkanlarıyla yapıldığına dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan da projeyle öğrencileri tüketen değil üreten bireyler haline getirmek istediklerini ifade etti.

Proje ile çocukları internet kafe gibi kötü alışkanlıklardan kurtarmayı da amaçladıklarını söyleyen Turan, "Projede uzun vadede öğrencilerin kendi yazılımlarını geliştirmesi ve teknolojilerini üretmeleri planlanmaktadır. Proje kapsamında il merkezi ve bağlı 7 ilçemizde tüm ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine kodlama eğitimi verilmeye başlandı" dedi.

Robot ve programlar büyük ilgi gördü

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban ve protokol üyeleri öğrencilerin açtığı stantları gezerek öğrencilerin ürettiği robot, yazılım ve programları yakından inceledi.

Yoğun ilgi gören şenlikte, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Rıza Haykır'ın kodlama ile radar, bomba ve kamera özelliği bulunan drone ile aynı okuldaki Hamza Turan'ın maden aracı ve taşıyıcı helikopteri ilgi çekti.

Kaynak: AA