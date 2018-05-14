Afyon'da ilkokul öğrencilerinden "doğa sınıfı"

Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Gönen, Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Çatalpınar ve Matematik Öğretmeni Salih Yıldız önderliğinde okulun bahçesine "doğa sınıfı" ve kümes yaptı.

Sıcak havada daha rahat ortamda ders işlemeyi planlayan öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesindeki çam ağaçlarının altına sıra, masa ve yazı tahtası gibi sınıf araç ve gereçleri koyarak "doğa sınıfı" oluşturdu.

Sıcak günlerde derslerini bu "doğa sınıfı"nda yapan öğretmen ve öğrenciler, boş zaman ve teneffüslerini ise yine bahçeye kurdukları kümeslerdeki tavuk ve ördeklere bakarak değerlendiriyor.

Öğrenciler 8 tavuk, 1 horoz ve 3 ördeğin bulunduğu kümesteki hayvan sayısını artırmayı planlıyor.

"Burada derslere daha iyi bağlanıyoruz"

Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Melih Can Şener, boş zamanlarında tavuk ve ördeklerin bakımını yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

"Sıcak zamanlarda derslerimizi doğa sınıfında işliyoruz. Burada dersler aklımıza daha iyi giriyor. Sıcaktan sınıfta derslerden kopuyoruz. Burada derslere daha iyi bağlanıyoruz. Dikkatimizi öğretmene topluyoruz."

"Derslere daha iştahlı koşuyorlar"

Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Çatalpınar da, okulun imkanlarını daha iyi değerlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

"Okulumuzun bahçesine doğa sınıfı yaptık. Doğa sınıfında öğrencilerimiz derslere daha iştahlı koşuyor. Daha iyi anlıyor, konuları daha iyi kavrıyorlar. Ayrıca bir kümes yaparak, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağladık. Zaten öğrencilerimiz köyde. Evlerinde de tavuk ve ördek var ama burada da besliyorlar. Sahipleniyorlar tavuklarımızı, ördeklerimizi. Kendileri yemliyorlar. Yumurtalarını da melemen yapıp bir güzel yiyoruz."

Kaynak: DHA