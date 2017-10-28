Adaylık Kaldırma Sınavı başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen "Adaylık Kaldırma Sınavı" (AKS) başvuruları, 1 Kasım 2017 Çarbamba günü başlayacak.

MEB'in internet sitesinden yayımladığı AKS kılavuzuna göre, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin gireceği AKS, 24 Aralık'da 81 il merkezinde test usulü olarak tek oturumda yapılacak.

Aday öğretmenlerin sınava girebilmeleri için performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış ve sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kayıtlarına göre, sınava giriş şartlarını taşıyan adayların resimli sınav giriş belgesi 18 Aralık 2017 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Adaylar görev yaptığı ilde sınava girecek. Mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, dilekçelerini ve belgelerini en geç 1 Aralık mesai bitimine kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne (ÖYGGM) ulaştırmaları halinde talepleri değerlendirilecek. Bu tarihe kadar ÖYGGM'ye ulaşmayan belgeler değerlendirilmeye alınmayacak.

Sınavdan 60 ve üzerinde alanın adaylığı kalkacak

Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarının, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere

bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntıları bilgilere "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA