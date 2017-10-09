Açıköğretim’de ücretsiz yüz yüze dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze derslerin Güz Dönemi 14 Ekim Cumartesi günü başlayıp, 12 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Güz Dönemi 14 Ekim tarihinde başlıyor. 33 merkezde gerçekleştirilecek yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecekler. Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına da büyük katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabiliyorlar. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde ediyor.

Yüz yüze öğretimde 12 farklı ders

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 2 Ekim tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki “Öğretim Ortamları” ve oradan da “Yüzyüze Öğretim Hizmetleri” bölümünü inceleyerek öğrenebilirler.

2017 – 2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretim kapsamında, “Matematik I, Genel Muhasebe I, İktisada Giriş I, Osmanlı Türkçesine Giriş I, Mikro İktisat, İstatistik I, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim I, Denetim, İngilizce I, Arapça I ve Arapça III" dersleri yapılacak. 29 Ekim, 31 Aralık ve 1 Ocak günü yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2017 – 2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi, 12 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek.