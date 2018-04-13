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Buradasınız : » » 'Açıköğretim Sistemi'nde yeni uygulama başlıyor

'Açıköğretim Sistemi'nde yeni uygulama başlıyor

2.5 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Açıköğretim Sistemi'nde, öğrenciler, aynı gün içindeki iki oturumda birbirine yakın okullarda sınava girebilecek.

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Açıköğretim Sisteminde yeni uygulama başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Öğrenciler aynı gün içindeki iki oturumda birbirine yakın binalarda sınava girecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, uygulamanın ilk etapta Eskişehir ve İstanbul`da yürürlüğe gireceğini belirterek, "Öğrencilerimizin sınav binalarına ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu sınav dönemi itibariyle yeni bir uygulama hayata geçirilmiştir" dedi. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Türkiye’de 81 il, 25 ilçe ve KKTC Lefkoşa sınav merkezlerinde oturum bazında yaklaşık 2.5 milyon Açıköğretim Sistemi'nde eğitim görüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim
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