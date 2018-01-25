Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

13-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavının sonuçları açıklandı.
Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası www.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açıldı.
TRT Haber
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Güz Dönemi final sınavı sonuçları açıklandı.
13-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavının sonuçları açıklandı.
Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası www.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açıldı.
TRT Haber