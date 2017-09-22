Açıköğretim "ikinci üniversite" kayıtları uzatıldı

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 Öğretim Yılı "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 6 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.

AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.