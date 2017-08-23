  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.501
    EURO 4.133
  • BIST 108896.47
    ALTIN 145.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

Açıköğretim Sistemi hizmetleri, e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısında

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetleri her geçen gün artıran e-Devlet Kapısı, 2,5 milyona yakın öğrencisi olan Açıköğretim Sistemi hizmetlerini de sunmaya başladı.

Türksat AŞ ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin "Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama" hizmetiyle "Sınav Notu Sorgulama" hizmeti, e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.

Açıklamada, kamu hizmetlerini www.turkiye.gov.tr ve mobil uygulamayla güvenli bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran e-Devlet Kapısı'nın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde kayıtlı öğrencilerin açıköğretim bürolarına gitmeden ev rahatlığında 7/24 işlem yapabilmelerini sağladığı belirtildi. AA

Etiketler: TÜRKSAT, açıköğretim sistemi hizmetleri, e-devlet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER