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Buradasınız : » » Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

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Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları belli oldu.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı güz dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla ya da akılla telefon ve tabletlerden aracılığıyla "Anadolu Mobil" uygulamasından öğrenebilecek. 

Etiketler: açıköğretim sonuçları, AÖF
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