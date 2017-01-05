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Açık öğretim okul sınavları 7-8 Ocak'ta

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim okullarının sınavları 7-8 Ocak'ta yapılacak.

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Açık öğretim okul sınavları 7-8 Ocakta

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim ortaokulu 1. dönem sınavı, 8 Ocak Pazar günü, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, her iki oturumda 12 dersten sınava girecek, her ders için 4 seçenekli 20 soru yöneltilecek, sınav 150 dakika sürecek.

Sınav sonuçları, şubatta açıklanacak.

Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları

Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, 7-8 Ocak cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Birinci oturum sınavı, cumartesi saat 9.30'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'de, 3. oturum pazar saat 9.30'da düzenlenecek. Her ders için 4 seçenekli 20 sorulu kitapçıklar kullanılacak, her oturum 180 dakika sürecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, şubat ayında öğrenebilecek. AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim okul sınavları
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