80 bin çocuğun yetenek haritası çıkarıldı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, 6 yıldır yürüttüğü "Yetenekten Kariyere" projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya, Edirne ve Bilecik'te 80 bin çocuğun yetenek haritasını çıkardı.

Bilecik Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla kente gelen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının Türkiye'de eğitim gören tüm çocukların yetenek haritasını çıkarmak olduğunu söyledi.

Bu çerçevede 6 yıl önce başlattığı "Yetenekten Kariyere" projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya, Edirne ve Bilecik'te ikili görüşmeler sonucu binlerce çocuk ile ailesine ulaştıklarını vurgulayan Aydın, "Projenin temel amacı çocuklarımızın anaokulundan liseye kadar baskın yetenek alanlarını analiz etmek, onları yeteneklerinin götürdüğü yere götürmek. Türkiye'de 80 bin çocuğun yetenek haritasını çıkardık. Bilecek'in farkı tüm il düzeyinde buna katılması oldu." dedi.

Çocuklara ve ailelere yetenek danışmanlığı yaparak, çocukların geleceklerine dair farkındalık kazandırmak istediklerini anlatan Aydın, bu tür projelerin çocukların bir yandan yeteneklerini ortaya koyarken diğer yandan da riskli davranışlarını azalttığını belirtti.

"Yeteneklerini değerlendirmek zorundayız"

Türkiye'de eğitimin sınav odaklı olduğuna işaret eden Aydın, "Çocukların yeteneklerine dönük ne yapabileceklerine dair bir model üzerinden çözüm üretilmiş değil. Bu ülkenin 18 milyon çocuğu var. Bu çocukların yeteneklerini mutlaka değerlendirmek, geleceğe taşımak durumundayız. Bu ülke gelecek vizyonunu ancak 18 milyon çocuk üzerinden yapabilir." diye konuştu.

Projenin üç aşamalı olduğunu dile getiren Aydın, "Birinci aşama yetenek haritalarını çıkarmak, ikinci aşama yetenek akademileri kurmak, üçüncü aşama da bu akademilerden yetenek CV'leri hazırlamak. Çocukların dil, matematik mantık, görsel uzantılar, sosyal iletişim, müzik, kişisel öze dönük, bedensel estetik ve doğa yeteneklerini keşfederek onları özgün bir teste tabi tutacağız. Buna göre geleceklerini tasarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın, anne ve babaların çocuklarının geleceğine dair birtakım kaygılar hissetmesinin son derece normal olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kaygılar onları kimi zaman çocukların gerçek kişiliğinden uzaklaştırıyor. Çocukların geleceğini kuralım derken kendi doğalarını kaçırmasınlar istiyoruz. Anaokulundan itibaren çocuklarının baskın alanlarını görsünler, bu alanlara yatırım yapsınlar. Çocuk aslında kendi baskın noktaları ile ülke gerçeklerinin buluştuğu noktada tercihler yapsın. Bu tür meslekler seçerek hem maddi kazancını sağlasın hem de mutlu birey olsun. Herhalde anne ve babaların isteyecekleri en fazla şey budur."

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da il genelinde tüm okullarla bu projeye destek vereceklerini söyledi.