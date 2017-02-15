  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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8 milyon mezunun verisi YÖK'ün sisteminde

Yükseköğretim mezunlarına ait verilerin toplandığı "Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"ndeki kayıt sayısı 8 milyona yaklaştı.

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8 milyon mezunun verisi YÖKün sisteminde

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), diploma sahteciliğini engellemek amacıyla yükseköğretim mezunlarına ait verilerin toplandığı "Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"ndeki kayıt sayısının 8 milyona yaklaştığı bildirildi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından, 25 Kasım 2015'te e-Devlet kapısı üzerinden başlatılan sistem, yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere ait verilerin toplandığı bir veri tabanı olarak hizmet sunuyor.

Hizmet kapsamında, 2005 ve sonrasında mezun olanların yüzde 100'e yakını sisteme kaydedildi. Sistemdeki, 2005 ve sonrası mezun sayısı 6 milyon 779 bin 757, 2005 yılı öncesi mezun sayısı ise 1 milyon 200 bin oldu.

"Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" ile yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin diploma bilgilerine elektronik ortamda ulaşılmasının sağlanması, FETÖ ve benzeri terör örgüt üyelerinin sahte diploma ile kamu veya özel şirketlere girmesinin önlenmesi, kurumların geriye dönük bu kapsamda sorgulama yapılması, gereksiz kırtasiye ve bürokratik işlemlerin azaltılması, Türkiye Mezun Profili'nin çıkarılması, karar destek sistemlerine veri sağlanması amaçlanıyor.

Veri değişim protokolleriyle mezun verileri, kamu kurumlarıyla paylaşılıyor. 22 kurumla yapılan protokol kapsamında, kişilerin mezuniyet bilgileri kontrol edilebiliyor. AA

Etiketler: YÖK, yükseköğretim mezun sorgulama
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