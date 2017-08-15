57 ülkeden 700 genç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Türkçe” veda etti

Türkiye'nin 22 farklı şehrinde ve 23 üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen programa katılan 57 ülkeden 700 öğrenci 4 hafta boyunca Türkçelerini Anadolu’nun kadim kültürü ile harmanladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen veda programında öğrenciler Türkiye’ye Yunus Emre’nin dili “Türkçe” ile veda etti.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde her yıl dünyanın 5 kıtasında on binlerce insanı Türkçe ile tanıştıran Yunus Emre Enstitüsü, 8’incisini düzenlediği “Türkçe Yaz Okulu” programı kapsamında dünyanın 57 ülkesinden gençleri Türkiye’nin 22 şehrinde ağırladı. 24 Temmuz’da başlayan 4 haftalık eğitim programında Türkçe öğrenen; Türkiye’yi, Türk kültür ve geleneklerini tanıyan gençler, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Yunus Emre’nin dili ile Türkiye’ye “Türkçe” veda etti. Kapanış programına Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.

Programa ayrıca Yunus Emre Vakfı yönetimi, büyükelçiler, belediye başkanları, yabancı misyon temsilcileri, paydaş kurum başkanları, vali ve rektörler, sanatçılar, yazarlar, Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerinin de aralarında bulunduğu pek çok davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşekkür mesajı

Programa teşrifleri beklenen ancak bazı nedenlerden dolayı katılımı son anda iptal olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program için yolladığı mesajında şunları söyledi: “Yunus Emre Enstitümüz tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programının hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık bir aydır Türkiye’de bulunan öğrencilerimizin memleketimizden çok güzel anılarla ayrılacağını umuyorum. Programa katılan herkesi ülkemizin ve milletimizin gönül elçisi olarak kabul ediyorum. Dil özellikle de yabancı dil itina, ister emek ister. Dil öğrenmek ne kadar zor ise muhafaza etmek de zordur. Öğrencilerimizin burada öğrendiklerini kullanmalarını ve Türkçelerini geliştirmeleri gerekiyor. Sayın başkan ve enstitü çalışanlarını böylesi bir katkı yaptıkları için tebrik ediyor, görev alan herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Başbakan Yıldırım: Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’nin gönül elçilerini yetiştiriyor

Yunus Emre Enstitüsünü kültürümüzün, dilimizin, sanatımızın dünyaya tanıtılması konusunda gerçekleştirmek üzere kurduklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, Yunus Emre Enstitüsünün 60 ülkede, 5 kıtada faaliyetlerini sürdürdüğünü, 10 bin öğrenciye Türkçe eğitimi verdiğini, ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle ilave olarak 20 bin öğrenciye de ulaştığını söyledi. Günümüzde diplomasinin sadece ülkeler arasındaki resmî temaslarla yapılan bir iş olmadığına değinen Yıldırım, artık diplomaside gençlerin de büyük bir payının olduğunu bildirdi. Yıldırım, gençlerin ülkelerinde Türkiye'nin birer gönül elçisi olacağına işaret ederek, program boyunca gençlerin Türkiye'nin doğusunda, batısında birçok ile gittiklerini, orada insanlarla tanıştıklarını, doğal güzellikleri gördüklerini ifade etti.

Somalili çocuklardan Başbakan Yıldırım’a anlamlı hediye

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasının ardından Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından Somalili öğrencilerin maddi imkânsızlıklar nedeniyle defter yerine yazı tahtası olarak kullandıkları “loh” adı verilen ve üzerinde “Üzülme Allah bizimle” anlamına gelen Tevbe Suresi’nin 42. ayetinden alıntının bulunduğu tahta hediye edildi.

Bakan Kurtulmuş: Sizler bir gönül dili öğrendiniz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise Yunus Emre Enstitüsünün kurulduğu günden itibaren Türkçe dilinin yaygınlaşması için çok önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek programa katılan gençlere teşekkür etti. Filistinli Muhammed Natşe’nin mektubunun kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir aydır Türkiye’yi dolaşan sizler, Türkçeyi bir gönül dili olarak da öğrendiniz. Hem size hem de Yunus Emre Enstitüsü’ne çok teşekkür ediyoruz. Her birinizi 20 yıl sonra hayatta çok başarılı olacak gençler olarak görüyoruz. Bana mektubunu tevdi eden Muhammed kardeşimizin mektubunu hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Muhammed’in hayallerinin büyük kısmı bu ülkede yaşayan 80 milyonun da isteğidir. Filistin’in, Ortadoğu’nun barış içinde, geçmişinde olduğu gibi huzur içinde olması hepimizin hayalidir.”

Prof. Ateş: Bu ağacın gölgesinde her millet için yer var

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü olarak 60 ülkede toplam 135 noktada hizmet verdiklerini belirterek konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bu programa katılmak için Türkiye’ye gelen yüzlerce genci bizlerle buluşturan ortak nokta dilimiz, Türkçemizdir. Biz dilimiz Türkçeyi kökleri derinlerde sabit, dalları ise göklere uzanan bir ağaç gibi görüyoruz. Bu ağacın gölgesinde her millet için yer vardır. Bizler dünya üzerindeki farklılıkları zenginlik olarak gören bir medeniyetin varisleriyiz. Farklı kültürler, farklı medeniyetler bize göre bir araya gelmenin, tanışmanın, kaynaşmanın vesilesidir.

2009 yılında hayal edilen ve bugün dünyanın 5 kıtasında açtığı merkezler ve irtibat ofisleriyle 60 ülkeye ulaşan Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu’nun kadim kültürünün köklü sesini dünyaya duyurmaktadır. Ama bununla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. Yunus Emre Enstitüsünü destek ve himayelerinizle bir dünya markası hâline getireceğiz. Bugün gençler burada hayallerini paylaşarak bize emanet ettiler. Bu mesuliyetin bilincinde, gerçeklerin hayallerimizi aşacağı bir gelecek için, gayretle çalışacağız.”

Geleceğe yazılan Türkçe Mektuplar duygulandırdı

Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçe Yaz Okulu hakkındaki tanıtım filminin gösterimin ardından başlayan program Azerbaycan, Arnavutluk ve Filistin’den gelen öğrencilerin "Geleceğe Mektuplar 2017" konulu ve 20 yıl sonra hayal ettikleri dünyaya dair yazdıkları mektuplarının okunması ile başladı. Filistinli Muhammed Natşe’nin, geleceği dair hayallerini anlattığı mektup dinleyenleri duygulandırdı. Çeşitli yörelere ait halk oyunlarının sergilendiği programda Yavuz Bingöl ile birlikte sahneye çıkan Litvanya’dan Ema Pavalkyte “Burası Muş’tur” türküsünü seslendirdi. Ardından Yavuz Bingöl solo olarak sazı ile çaldığı Sarı Gelin, Kara Tren, Yaylalar ve Turnam türkülerini çaldı. Parçalara salondan pek çok öğrenci eşlik etti.

Programa katılımların olduğu ülkeler

2017 Türkçe Yaz Okulu’na katılan ülkeler: Ürdün (Amman), Hollanda (Amsterdam), Kazakistan (Astana), Azerbaycan (Bakü), Sırbistan (Belgrad), Lübnan (Beyrut), Macaristan (Budapeşte), Romanya (Bükreş), Cezayir, Katar (Doha), Bosna Hersek (Saray Bosna), (Foynitsa), (Mostar), Sudan (Hartum), Kosova (İpek), (Priştine), (Prizren), Mısır (İskenderiye), (Kahire), Arnavutluk (Tiran), (İşkodra), Güney Afrika (Johannesburg), Afganistan (Kabil), Ukrayna (Kiev), Moldova (Komrat), Almanya (Köln), Romanya (Köstence), Malezya (Kuala Lumpur), Filistin (Kudüs), Kıbrıs Cumhuriyeti (Lefkoşa), İngiltere (Londra), Manas (Kırgızistan), ABD (Maryland), Somali (Mogadişu), Pakistan, Fransa (Paris), Karadağ (Podgoritsa), Fas (Rabat), İtalya (Roma), Senegal, Seul (Güney Kore), İran (Tahran), Gürcistan (Tiflis), Japonya (Tokyo), Tunus, Makedonya (Üsküp), Polonya (Varşova), Avusturya (Viyana), Hırvatistan (Zagrep).

2017 Türkçe Yaz Okulu’nun gerçekleştiği üniversiteler: Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, On Sekiz Mart Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Karabük Üniversitesi