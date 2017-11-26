4 yeni fakülte kuruldu

"Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Mimarlık Fakültesi, Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Atatürk Üniversite Rektörlüğü'ne bağlı Kış Sporları Enstitüsü'nün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

Kaynak: AA