3. Türkçe Yeterlik Sınavı için başvurular başladı

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) yapılacak 2017'nin üçüncü "Türkçe Yeterlik Sınavı" için başvurular başladı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos'ta yapılacak sınav için başvurular 3 Temmuz- 4 Ağustos arasında yapılabilecek.

Okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak 4 temel dil becerisinin ölçüldüğü sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Türkçe Yeterlilik Sınavı, yılda 3 kez yapılıyor.

Dünya YEE ile Türkçe öğreniyor

YEE, 40 ülkede 50 enstitü ve dünyanın farklı ülkelerinde yaklaşık 100 irtibat noktasıyla şimdiye kadar 100 bin kişiye Türkçe öğretti.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavı ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Bu arada Türkçe Yeterlik Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.