  • 25 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.66
  • BIST 119553.33
    ALTIN 163.917
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleştirmesi için 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimini açıkladı.

KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak.

KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, kpss yerleştirme, 2018 kpss
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER