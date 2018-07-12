  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.818
    EURO 5.64
  • BIST 89571.25
    ALTIN 193.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2018 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı

2018 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 KPSS Lisans oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlar açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
2018 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans'a girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS'de girecekleri oturumlara ait yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Sınav giriş yerleri, KPSS
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER