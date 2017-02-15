  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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2016'da en çok haberi yapılan üniversite hangisi oldu?

İstanbul Üniversitesinin (İÜ), 2016 yılında en çok haberi yapılan üniversite olduğu bildirildi.

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2016da en çok haberi yapılan üniversite hangisi oldu?

İstanbul Üniversitesinin (İÜ), 2016 yılında en çok haberi yapılan üniversite olduğu bildirildi.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, yazılı, görsel ve internet haberleri dahil olmak üzere toplamda 109 bin 687 habere konu oldu.

Üniversiteyle ilgili yazılı basında toplam 22 bin 258 haber yayımlandı. Yazılı basında birinci sırada yer alan İÜ'yü Akdeniz ve Çukurova üniversiteleri takip etti. İÜ, 152 milyon 322 bin 832 Türk Lirası ile yazılı basında reklam eş değerliliğiyle ilk sırada yer aldı.

Görsel medyada 3 bin 950 habere konu olan İÜ'yü, sırasıyla Ege ve Marmara üniversiteleri izledi. İnternet haberleri sıralamasında ise 83 bin 479 haberle en çok haberi yapılan üniversite olan İÜ'yü bu alanda Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi takip etti. AA

Etiketler: istanbul üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz ve Çukurova üniversiteleri
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