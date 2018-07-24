20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütçe imkanları dahilinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştiriyoruz. Ama bu konuda bu sayının çok daha artması konusunda gereken çaba içerisinde olacağımızı bilmenizi istirham ederim" dedi.

"Konfor arıyorsanız uygun bir meslek değil"

Öğretmenliğin fedakarlık ve özveri mesleği olduğunu belirten Selçuk, “Eğer konfor arıyorsanız geçekten uygun bir meslek değil. Yorulduğunuzu, bitkin düştüğünüzü hissetmiyorsanız gerçekten hakkını vermediğiniz konusunda şüpheye ihtiyacınız olması gerekir. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor” ifadelerini kullandı.

Atama sonuçları, saat 13.00’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber / İHA