  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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20 bin öğretmen alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki hafta 20 bin öğretmen alımının duyurusunu yapacaklarını açıkladı.

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20 bin öğretmen alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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