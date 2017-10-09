Zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 519 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da ordu ve Budist çetelerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 519 bine ulaştığını duyurdu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Bangladeş ve BM kuruluşlarının bölgede yardım faaliyetlerini artırdıkları ve 4 Ekim itibarıyla 515 bin kişiye gıda yardımı ulaştırıldığı belirtildi.

Bangladeş'e sığınanların sayısının 25 Ağustos'tan bu yana 519 bine ulaştığı kaydedilen açıklamada, BM tarafından talep edilen 434 milyon dolarlık yardımın henüz yüzde 24'ünün karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, önceki gün Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Rohinyalı Müslümanların bulunduğu teknenin Bangladeş kıyısında alabora olduğu ve çoğu çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedildi.

Toplam 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinde 60 civarında kişinin olduğu, her iki taraftaki sınır muhafızlarına yakalanma korkusu nedeniyle seyahatlerin gece karanlığında ve gizli gerçekleştiği, bunun da yaşamını yitirenlerin sayısını artırdığı vurgulandı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivillerin sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve Budist çeteler tarafından yakılarak yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84'ü komşu ülkelere sığındı.