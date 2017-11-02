  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Zulme sessiz kalan Myanmar lideri ilk kez Arakan'da

Zulme sessiz kalan Myanmar lideri ilk kez Arakan'da

Myanmar'da yaşananlara sessiz kalan Nobel Barış Ödüllü lideri Aung San Suu Kyi ise ilk kez Arakan'ı ziyaret etti.

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Zulme sessiz kalan Myanmar lideri ilk kez Arakanda

Arakanlı Müslümanların Myanmar'daki zulümden kaçışı sürüyor.

Katliamdan canlarını kurtarabilen Müslümanlar'ın, burada da açlık ve kötü hava şartlarıyla mücadelesi sürüyor.

Zor şartlara rağmen Bangladeş'e ulaşabilen 2000 Arakanlı Müslüman sınırda kabul edilmeyi bekliyor.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Ağustos ayında başlayan etnik temizliğin ardından 600 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı.

Öte yandan Myanmar'da yaşananlara sessiz kalmakla yetinmeyip, Müslümanları suçlayan Nobel Barış Ödüllü lideri Aung San Suu Kyi ise ilk kez Arakan'ı ziyaret etti.

Önceden duyurulmayan ziyaret kapsamında Suu Kyi, eyalet başkenti Sittwe'ye yoğun güvenlik önlemleri altında ulaştı.

Suu Kyi'nin Arakanlı Müslümanlar'ın köylerini ziyaret edip etmeyeceği ise netlik kazanmadı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: myanmar, arakanlı müslümanlar, bangladeş, suu kyi, Budistler
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