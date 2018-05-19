"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dünya basınında

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Dünya basını da İstanbul'da gerçekleşen mitingi yakından takip etti. Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın Kudüs mesajlarına yer verdiği konuşmasını haberine taşırken, miting alanından çok sayıda fotoğrafı da dünya medyasıyla paylaştı.

Çin haber ajansı Xinhua, mitingi, "İsrail tarafından onlarca Filistinlinin öldürülmesi, İstanbul'da dev bir kitle tarafından protesto edildi" başlığıyla verdi.

Associated Press ve Agence France Press'in geçtiği görüntülerle mitingi duyuran Arap basını, haberlerinde kalabalığa ve Filistin'e verilen destek mesajlarına vurgu yapıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise Erdoğan başkanlığında yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine ve Türkiye'nin Müslüman ülkeleri Filistin'e destek vermeye çağırdığına vurgu yapıldı.

Kaynak: TRT Haber