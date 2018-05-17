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Zuckerberg'den Avrupa Parlamentosu'nun çağrısına olumlu yanıt

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grup başkanlarıyla görüşeceği açıklandı.

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Zuckerbergden Avrupa Parlamentosunun çağrısına olumlu yanıt

AP Başkanı Antonio Tajani, Zuckerberg'in 22 Mayıs'ta Brüksel'de AP'deki siyasi grup başkanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, kişisel verilerin kullanımına dair konuların görüşüleceğini belirten Tajani, Zuckerberg'in 500 milyon Avrupalının temsilcileriyle buluşacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tajani, Zuckerberg ziyaretinin, güvenin tekrar sağlanması için önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlar, tam ve detaylı bir açıklamayı hak ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Geçen haftalarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar krize yol açmıştı.

Krizin ardından AP, Facebook'un veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında, Avrupa'daki vatandaşlara hesap vermesi çağrısını yapmıştı.

Zuckerberg, Nisan ayında da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ifade vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mark Zuckerberg, facebook, Avrupa Parlamentosu
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