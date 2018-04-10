Zuckerberg özür diledi: Facebook daha iyisini yapmalıydı

Zuckerberg, ABD kongre binasında, her zaman giydiği siyah tişört ve kot pantolon yerine koyu renk bir takım elbiseyle görüntülendi.

Zuckerberg, 87 milyon kullanıcının bilgilerinin siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile nasıl izinsiz paylaşıldığına dair bu hafta Kongre'de ifade verecek.

Facebook CEO'sunun özrü, bunun hemen öncesinde geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin ticaretten sorumlu komisyonu tarafından paylaşılan metinde Zuckerberg, "Sorumluluklarımıza yeterince geniş bir açıdan bakamadık ve bu bir hataydı. Facebook daha iyisini yapmalıydı. Bu benim hatamdı ve özür dilerim" dedi.

Zuckerberg ayrıca, "Bu araçların kötüye kullanılmasını önlemek için yeterince önlem alamadığımız ortada. Bu sahte haberler için de geçerli, seçimlere yabancıların müdahalesi için de, nefret söylemi ve veri güvenliği için de" ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Kaynak: Reuters