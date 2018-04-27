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Buradasınız : » » Zuckerberg bir günde servetine servet kattı

Zuckerberg bir günde servetine servet kattı

Facebook'un hisseleri, dün son 27 ayın en kazançlı gününü yaşarken, Zuckerberg'in serveti 5,7 milyar dolar artışla yaklaşık 69,4 milyar dolara yükseldi.

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Zuckerberg bir günde servetine servet kattı

Facebook'un hisse başına değeri 1 Şubat'ta 195,32 dolara çıkarak rekor kırdı ancak daha sonra veri sızıntısı skandalı nedeniyle şirketin hisselerinde sert düşüşler oldu.

Veri skandalının ortaya çıktığı 19 Mart ile 24 Nisan arasında Facebook hisseleri yüzde 13,7 değer kaybetti.

Ancak, bu yılın birinci çeyreğine dair bilançosunu açıklayan Facebook'un net kar ve gelirinde yıldan yıla artış kaydedilmesi ve aylık aktif kullanıcı sayısının 2,2 milyara ulaşmasıyla, şirketin hisseleri dün yükselişe geçti.

Facebook hisseleri dün yüzde 9,1 prim yaparken, 28 Ocak 2016'dan bu yana en kazançlı gününü geçirmiş oldu.

Zuckerberg'in serveti 5,7 milyar dolar arttı

Facebook'un dün piyasa değeri 464 milyar dolar iken, bugün New York borsasının kapanışında şirketin piyasa değeri 506 milyar dolara yükseldi.

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in serveti de bugün 5,7 milyar dolar (yüzde 8,9) artışla yaklaşık 69,4 milyar dolara yükseldi.

Bu sonuçla, Zuckerberg, Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde 7'nci sıradan 5'inciliğe yükseldi.  

Kaynak: AA

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