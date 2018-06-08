Zirve öncesi Kuzey Kore'den yeni karar

ABD ve Kuzey Kore arasında yapılacak tarihi zirve için geri sayım başladı. 12 Haziran'da Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yapılacak zirve, hem Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden yapılanması açısından büyük önem taşıyor.

İki gün önce gidecek

Kim Jong-un'un gezi planlamasını yapan kaynaklar, Kuzey Kore liderinin zirveden iki gün önce Paya Lebar Hava Üssü'ne geleceğini açıkladı. Kim'in geliş tarihini öne çekmesinin nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin üst düzey yetkililerini taşımak için yaygın olarak kullanılan beyaz tepeli helikopterlerin Paya Lebar Hava Üssü'nde konuşlandığı görüldü.

İki ülke de gezi planlarını henüz kamuoyuna açıklamadı.

Kaynak: Reuters