'Zirve NATO'nun görevini yerine getirmeye devam ettiğini gösterecek'

NATO Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin terörle mücadele ve külfet paylaşımı konusunda önemli kararlar alacağını kaydetti.

Terörle mücadele alanında Irak'taki eğitim misyonunun başlatılacağını anımsatan Stoltenberg, Afgan güvenlik güçlerine sağlanan fonlamanın sürdürülmesi yönünde de karar alınacağını ifade etti.

Stoltenberg, "Daha önce görülmemiş güvenlik tehditleri ve müttefikler arasında görüş ayrılığının bulunduğu bir dönemde, NATO Zirvesi ittifakın görevini yerine getirmeye devam ettiğini gösterecek" diye konuştu.

Stoltenberg-Trump görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump'la zirve öncesinde çalışma kahvaltısında bir araya gelen Stoltenberg, görüşmede zirvede ele alınacak konular hakkında konuştukları bilgisini paylaştı.

Trump'la daha önce de birçok kez bir araya geldiğini ve "açık ve dürüst" tartışma şekline alışkın olduğunu dile getiren Stoltenberg, "ABD Başkanı'nın özellikle savunma harcamaları konusunda doğrudan bir iletişim dili var. Ancak hepimiz savunma harcamalarının artırılması gerektiği konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'le görüşmesinde Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" açıklamasını yapmıştı.

NATO Zirvesi, Stoltenberg'in liderleri resmi karşılaması, yeni karargah girişinde kısa bir gezi ve aile fotoğrafının ardından düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Kaynak: AA