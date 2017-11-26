Zimbabve’de tarihi değişiklik

Zimbabve'yi, 37 yıldır yöneten Robert Mugabe, askeri müdahale ile istifaya zorlandı, yerine kovduğu sağ kolu Emmerson Mnangagwa getirildi.

Mugabe tarafından 2 hafta önce başkan yardımcılığı görevinden alınan Manangagwa, cuma günü yeni görevi için yemin etti.

Botsvana, Mozambik ve Zambiya liderlerinin de katıldığı yemin törenini binlerce kişi izledi.

Eski Devlet başkanı Robert Mugabe ise sağlık gerekçesiyle törene gitmedi.

Bağımsız Zimbabve’nin ikinci lideri

Emmerson Mnangagwa, Zimbabve’nin 1980 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkenin ikinci lideri konumunda.

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan başkanlık seçiminin tarihi ise henüz belirlenmedi.

Zimbabve'de yaşananlar

93 yaşındaki Devlet başkanı Robert Mugabe’nin, sağ kolu olarak nitelendirilen Emmerson Mnangagwa’yı devlet başkan yardımcılığı görevinden alması, darbeye giden sürecin fitilini ateşlemişti.

Mnangagwa’nın uzaklaştırılması ardından destekçilerinin de tasfiyesinin başlaması, Zimbabve Ordusunu harekete geçirmişti. 15 Kasım’da tasfiyelerin durdurulması için müdahaleye başlayan Zimbabve Ordusu, devlet televizyonunu ele geçirmiş ve bildiri yayınlamıştı.

Bildiride, askeri girişimin darbe olmadığının altı çizilmiş, Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğu duyurulmuştu.

Öte yandan, görevden alınmasıyla Güney Afrika’ya giden Mnangagwa ülkesine dönmüş ve iktidar partisi ZANU-PF’nin başkanlığına getirilmişti.

Ordunun ve muhaliflerin baskılarına 5 gün direnen Robert Mugabe ise, aldığı dokunulmazlık karşılığında 21 Kasım’da istifa etmişti.

37 yıllık Devlet Başkanı Mugabe’nin istifa haberi ise sokaklarda coşkuyla kutlanmıştı.

TRT Haber