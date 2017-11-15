Zimbabve'de ordu yönetime el koydu

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, sabaha karşı gerçekleştirilen askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetti.

Zimbabve ordusu, Mugabe ve eşinin gözaltında tutulduğunu belirterek, Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" da yakalanması için harekete geçtiklerini açıkladı.

Darbe yapmadığını ileri süren Zimbabve ordusu, iki hafta önce Mugabe'nin görevden aldığı eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nı Geçici Devlet Başkanı olarak atadı.

Öte yandan ordu tarafından ele geçirilen iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (ZANU-PF) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, askeri girişimin bir darbe olmadığı, ülkede “kansız barışçıl bir geçişin” yaşandığı iddia edildi. Açıklamada, “Ne Zimbabve ne de iktidar partisi, Mugabe ve onun eşinin mülkiyetinde değildir.” ifadesi kullanıldı.

Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Aslında her şey 8 Kasım’da Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın “sadakatsizlik” nedeniyle görevden alınmasıyla başladı. Mnangagwa 1980’den bu yana Mugabe’nin kabinesinde yer almış ve 2014 yılında Başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

Geçen hafta görevden alınan Mnangagwa, başkanlık koltuğu için Firts Lady ile rekabet içindeydi.

Bağımsızlık savaşı gazisi olan Mnangagwa’nın uzaklaştırılmasının ardından, onu destekleyenler de tasfiye edilmeye başlandı.

Bu tasfiyelerin neden olduğu rahatsızlık ülkede gerilimi tırmandırdı.

13 Kasım Pazartesi günü Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga, tasfiyeye son verilmesi için "adım atmaya" hazır olduğunu söyledi.

Bunun üzerine iktidar partisinden Genelkurmay başkanını hedef alan sert bir açıklama geldi.

Constantino Chiwenga "vatana ihanetle" suçlandı ve askeri baskıya boyun eğilmeyeceği duyuruldu.

Ordunun tepkisi gecikmedi. Dün başkente giden yollarda tanklar ve askerler görüntülendi.

Ve bu sabah…

Zimbabve ordusu devlet televizyonuna el koydu, devlet dairelerine girişler engellendi.

Sabah saatlerinden devlet televizyonu ZBC’den yayınlanan bildiride, askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü. Ancak zırhlı araçlar başkent Harare’de sokakları trafiğe kapatmış durumda.

Önde gelen bir Güney Afrika haber sitesi, sağlam kaynaklarından aldıkları bir bilgiye göre Başkan Mugabe’nin Zimbabve ordusunun iktidara gelmesinden birkaç saat sonra istifaya hazırlandığını bildirdi.

Öte yandan görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa sosyal medya hesabından, ülkeye geri döndüğünü ve gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışacağını duyurdu.

